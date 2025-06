Ancora violenza a Marassi | tre agenti feriti uno trafitto con una forchetta

Ancora violenza scuote il carcere di Marassi a Genova, dove tre agenti sono rimasti feriti in un'aggressione sfrenata. La gravità dell'episodio, denunciata dal sindacato Uilpa, mette in evidenza le difficoltà di un sistema che necessita di interventi immediati. La situazione preoccupa la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strutture penitenziarie italiane, spingendo a riflettere su come garantire protezione e legalità .

Ancora violenza nel carcere di Marassi a Genova, dove tre agenti sono stati aggrediti e feriti. A denunciarlo è il sindacato Uilpa. "È successo ieri nella prima sezione, dove un detenuto di origini egiziane ha aggredito tre agenti di polizia penitenziaria. Uno di loro è stato colpito alla.

In questa notizia si parla di: Agenti Violenza Marassi Feriti

