Ancora un incidente a Capaccio Paestum | motociclista in ospedale

Un altro incidente scuote Capaccio Paestum: ieri sera, un motociclista si è scontrato con un’auto vicino al semaforo di Laura, generando paura e preoccupazione tra i residenti. I soccorsi sono stati tempestivi, ma le sue condizioni sono da chiarire. Questa vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, richiamando l’importanza di rispettare regole e prudenza per evitare che tragedie come questa si ripetano.

Paura, ieri sera, a Capaccio Paestum, dove un motociclista si è scontrato con un'automobile nei pressi del semaforo della località Laura. I soccorsi Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che hanno trasportato l'uomo in sella alla moto, caduto sull'asfalto, in ospedale per le ferite.

Per un centauro si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Ha riportato fratture ai polsi Partecipa alla discussione

