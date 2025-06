Ancona | tensioni interne e cambiamenti in vista con nuovo allenatore e ds

L'Ancona vive un momento di grande fermento: tensioni interne, cambi di guida tecnica e societaria sono all'orizzonte. Quando la tifoseria tace, sono le componenti societarie a mantenere alta l’attenzione, spesso alimentando discussioni sui rapporti difficili e le gestione finanziaria. Dopo le dure parole di Manciola, che criticava i costi elevati e il budget sforato, Vincenzo Guerini ha risposto prontamente, dando nuovo impulso al club e segnando una svolta nel complesso scenario biancorosso, concludendo che...

Quando non c'è la contestazione della tifoseria, ci pensano le componenti societarie a tenere viva l'attenzione sull' Ancona, anche a causa di rapporti logori da tempo. Dopo le dichiarazioni del segretario Andrea Manciola, che aveva parlato di " gestione fallimentare ", di costi molto elevati, 2 milioni e 99mila euro per concludere la stagione, e di "budget sforato nella gestione della squadra", è arrivata pronta la risposta di Vincenzo Guerini, responsabile dell'area tecnica, in uscita insieme a Massimo Gadda, Pietro Tamai, Francesco Ancarani, Andrea Bruniera e al resto dello staff. "In risposta all'articolo in cui il signor Manciola ha accusato l'area tecnica di aver speso piĂą di due milioni e di "averlo anche preso per il naso", io parlo a titolo personale – dice Guerini –.