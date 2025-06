Anche quest' anno LaStelvio Santini ha incoronato i re e le regine della montagna

Anche quest’anno, LaStelvio Santini ha incoronato i re e le regine della montagna, celebrando con entusiasmo la sua tredicesima edizione nel cuore della Valtellina. Con oltre 1.800 partecipanti provenienti da 50 nazioni, questa gara epica si svolge nel bicentenario della costruzione del Passo dello Stelvio, un monumento di ingegneria e passione. Tra sfide estreme e paesaggi mozzafiato, i nomi dei vincitori resteranno impressi nella storia di questa leggenda alpina…

Sono 6 i nomi che hanno conquistato il titolo di King e Queen of the Mountain de LaStelvio Santini, tredicesima edizione della manifestazione valtellinese che quest'anno cade nel bicentenario della costruzione del Passo dello Stelvio. Tra i 1.800 iscritti in rappresentanza di 50 nazioni che.

In questa notizia si parla di: Quest Anno Lastelvio Santini

