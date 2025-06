Anche Perugia ospiterà il suo Mondialito della Pace | 12 nazioni in campo a Prepo

Perugia si prepara ad accogliere con entusiasmo la seconda edizione del Mondialito della Pace, un evento che unisce sport e valori di fratellanza. Dal 14 giugno al 20 luglio 2025, ogni weekend allo stadio FIGC di Prepo si sfideranno 12 nazioni in un torneo che va oltre il calcio, promuovendo dialogo e unità tra culture diverse. Questo straordinario appuntamento promette emozioni e solidarietà : un’occasione imperdibile per tutta la comunità .

Tutto pronto per la seconda edizione dell'evento calcistico il Mondialito della Pace che si svolgerĂ dal 14 giugno al 20 luglio 2025, ogni sabato e domenica, allo stadio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di Prepo a Perugia.  Il Mondialito per la Pace 2025 vedrĂ in campo 12 squadre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Anche Perugia ospiterĂ il suo Mondialito della Pace: 12 nazioni in campo a Prepo

In questa notizia si parla di: Mondialito Pace Perugia Campo

Anche Perugia ospiterĂ il suo Mondialito della Pace: 12 nazioni in campo a Prepo https://ift.tt/2k4v3fq https://ift.tt/MOWpBvI Partecipa alla discussione

Anche Perugia ospiterĂ il suo Mondialito della Pace: 12 nazioni in campo a Prepo; A Perugia torna il Mondialito per la Pace 2025; Perugia: Mondialito per la pace, il calcio che unisce.

Un calcio alle barriere: a Perugia torna il Mondialito per la pace - Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Perugia il Mondialito per la pace: le squadre selezionate si sfideranno dal 14 giugno al 20 luglio, ogni sabato e domenica, presso lo sta ...

Marcia Perugia-Assisi: gli scout in campo per “educare alla pace” - dei progetti e iniziative concrete a favore della pace (?

Torneo della Pace in Umbria: da domani in campo - Andrea Albanese ha convocato venti giocatori provenienti dai club regionali che dovranno presentarsi oggi a Perugia alle ore 19 per iniziare l’avventura al Torneo della Pace.