Anche nello sportello Sue di Montesilvano la nuova modulistica semplificata per le pratiche edili

Novità importanti per i cittadini di Montesilvano: anche nello Sportello SUe sono disponibili la nuova modulistica semplificata e unificata per le pratiche edili. Questa iniziativa, approvata dalla Regione Abruzzo in linea con l’accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Anci e Upi del 27 marzo 2025, mira a rendere più rapido e efficiente il processo di presentazione delle richieste edilizie, facilitando così la vita di imprese e privati.

