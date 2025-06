Anche Adiconsum interviene sulle code causate da lavori | Si facciano di notte

Adiconsum si mobilita per ridurre le code causate dai lavori notturni, intervenendo con decisione sul tema. In una nota di Gianfranco Solazzo, presidente dell’Associazione difesa consumatori e ambiente, si sottolinea come l’immagine di Taranto e Brindisi sia strettamente legata ai profili urbanistici e alle politiche di gestione delle infrastrutture. È fondamentale trovare soluzioni che migliorino la qualità della vita senza compromettere lo sviluppo urbano.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Gianfranco Solazzo, presidente Adiconsum (Associazione difesa consumatori e ambiente, promossa dalla Cisl) Taranto Brindisi. Abbiamo più volte sostenuto, con riferimento a Brindisi, che l'immagine di una città dipende tanto dai suoi profili urbanistici.

