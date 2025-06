Ampliamento del centro commerciale senza autorizzazioni | scatta il sequestro

L’ampliamento di un centro commerciale senza le dovute autorizzazioni ha portato al sequestro immediato da parte delle forze dell’ordine. Durante un controllo a Teverola, gli agenti della polizia municipale, accompagnati da un tecnico comunale, hanno riscontrato irregolarità che compromettono la legalità dell’intervento. La scoperta sottolinea l’importanza di rispettare le procedure autorizzative e di vigilare sulla conformità edilizia, a tutela di sicurezza e trasparenza.

Lavori di ampliamento senza autorizzazione. E’ quanto hanno riscontrato gli agenti della polizia municipale di Teverola nel corso di un sopralluogo al centro commerciale Medì. I caschi bianchi, insieme ad un tecnico comunale, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura riscontrando la. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ampliamento del centro commerciale senza autorizzazioni: scatta il sequestro

In questa notizia si parla di: Ampliamento Centro Commerciale Autorizzazioni

