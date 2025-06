Amore e morte | Edmondo e Marianna una vita insieme fino all’ultimo istante

Una storia di amore e perdita che ha sconvolto Casalpusterlengo: Edmondo e Marianna, uniti fino all’ultimo respiro, sono diventati simbolo di un legame indissolubile. La loro tragica doppia perdita ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, testimoniando il potere di un amore durato una vita intera. In un attimo, tutto è cambiato, ma il ricordo di una coppia così forte rimarrà vivo nei cuori di chi li ha conosciuti.

Casalpusterlengo (Lodi), 9 giugno 2025 - Lacrime e ricordi per la doppia tragedia che ha colpito una famiglia e la comunità intera. Edmondo Agolini, 87 anni, storico custode degli impianti sportivi del quartiere Ducatona, conosciuto come “Mondo“, ieri mattina s i è sentito male dopo aver trovato senza vita in cucina la moglie Marianna Loccisano, 78 anni. Uno choc fortissimo per l’affezionato marito, che ha accusato il malore. I figli hanno fatto soccorrere subito il papà dal 118 ma, nonostante la corsa in ambulanza verso l’ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia del doppio decesso dei due inseparabili pensionati è presto circolata in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it