Amici 24 intervista a Francesco Fasano | Amici mi ha lasciato una vera famiglia Maria mi ha spronato ad espormi senza avere paura

Amici 24 ha regalato a Francesco Fasano emozioni indimenticabili e un’inaspettata svolta. Eliminato dalla gara di danza, ha trasformato questa sfida in un trampolino di lancio verso il successo, ricevendo quattro proposte di grande prestigio. Tra queste, spicca l’offerta di Desmond Richardson, direttore artistico di Complexions Contemporary Ballet a New York. La sua storia dimostra come la passione e il coraggio possano aprire le porte a nuove straordinarie opportunità.

E’ stato uno dei finalisti di Amici 24. Nonostante non abbia vinto la categoria ballo, l’eliminazione si è trasformata per lui in un’importante opportunità. Ha ricevuto quattro proposte importanti tra cui quella da parte di Desmond Richardson, direttore artistico della prestigiosa Complexions Contemporary Ballet di New York City, che gli ha offerto una borsa di studio in una compagnia che vanta esibizioni in oltre 20 paesi. Non meno importante anche l’invito di Eleonora Abbagnato, direttrice delle Terme di Caracalla, per un contratto a chiamata diretta. Francesco Fasano ha conquistato tutti non solo con il suo straordinario e indiscutibile talento ma anche per la sua educazione e il suo garbo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 24, intervista a Francesco Fasano: “Amici mi ha lasciato una vera famiglia. Maria mi ha spronato ad espormi senza avere paura”

In questa notizia si parla di: Amici Intervista Francesco Fasano

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Francesco Fasano: l'intervista integrale - Un volo di piacere si è trasformato in un'esperienza al limite della sopravvivenza per un parapendista nella Cina nor ... Leggi su msn.com

Francesco Fasano si racconta, il finalista di Amici a Telebari: “Al rientro ho trovato un paese in festa” – VIDEO - La finalissima del talent più seguito d’Italia è passata da quasi dieci giorni, ma gli occhi di Francesco non hanno smesso di brillare. Leggi su telebari.it

Francesco Fasano, il ballerino di Amici 24 ospite a Verissimo: «Sono una persona nuova. L'invito di Maria? La cosa più bella» - È stato il primo durante la semifinale ad essere premiato dai giudici: oggi, ospite nel salotto di Silvia Toffanin ... Leggi su msn.com