Amici 24 intervista a Francesco Fasano | Amici mi ha lasciato una vera famiglia Maria mi ha spronato ad espormi senza avere paura Dopo quattro volte che mi ero presentato ai casting avevo deciso di gettare la spugna

Amici 24 ci ha regalato storie straordinarie di passione e determinazione. Tra queste, quella di Francesco Fasano, finalista del talent, che ha trovatouna nuova strada dopo l'eliminazione. Con il supporto di Maria e la forza di non arrendersi mai, Francesco ha trasformato una delusione in una grande opportunità , ricevendo proposte da rinomati team internazionali. La sua esperienza dimostra che, anche nei momenti più difficili, la perseveranza apre le porte a successi inattesi… e il suo percorso è solo all’inizio.

E’ stato uno dei finalisti di Amici 24. Nonostante non abbia vinto la categoria ballo, l’eliminazione si è trasformata per lui in un’importante opportunitĂ . Ha ricevuto quattro proposte importanti tra cui quella da parte di Desmond Richardson, direttore artistico della prestigiosa Complexions Contemporary Ballet di New York City, che gli ha offerto una borsa di studio in una compagnia che vanta esibizioni in oltre 20 paesi. Non meno importante anche l’invito di Eleonora Abbagnato, direttrice delle Terme di Caracalla, per un contratto a chiamata diretta. Francesco Fasano ha conquistato tutti non solo con il suo straordinario e indiscutibile talento ma anche per la sua educazione e il suo garbo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it