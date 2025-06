Amici 24 intervista a Chiamamifaro | Ho scritto il brano Casa mia quando ad Amici sentivo nostalgia per i miei affetti Rudy Zerbi mi ha messo davanti alla realtà delle cose Sogno di collaborare con Fulminacci

Chiamamifaro, giovane talento bergamasca, torna sulla scena musicale con il suo EP “Lost & Found”, un viaggio tra emozioni e rinascite. Dopo l’esperienza a Amici, dove ha scritto “Casa Mia” sentendo la nostalgia degli affetti, Rudy Zerbi l’ha spronata a guardare avanti. Al centro di questo lavoro c’è “Valigia”, simbolo di un nuovo inizio. Con questo brano, la giovane artista riflette sul...

E’ uscito il 6 giugno l’EP “Lost & Found” il nuovo progetto musicale di chiamamifaro. Questo nuovo lavoro arriva dopo l’esperienza della cantautrice ad Amici e rappresenta un’evoluzione artistica importante. Al centro del disco troviamo “Valigia”, la traccia principale e il cuore pulsante del progetto: una canzone che simboleggia la chiusura di un ciclo e l’inizio di qualcosa di nuovo. Con questo brano, la giovane artista bergamasca riflette sul momento in cui ci si ferma a fare un bilancio, decidendo cosa tenere con sé e cosa, invece, è il momento di lasciarsi alle spalle. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Angelica Gori, alias chiamamifaro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 24, intervista a Chiamamifaro: “Ho scritto il brano Casa mia quando ad Amici sentivo nostalgia per i miei affetti. Rudy Zerbi mi ha messo davanti alla realtà delle cose. Sogno di collaborare con Fulminacci”

In questa notizia si parla di: Amici Chiamamifaro Intervista Scritto

Dopo Amici, ecco il nuovo Ep di Chiamamifaro: “Lost & Found” esce il 6 giugno - Dopo il successo di "Amici", Chiamamifaro, l'artista bergamasca Angelica Gori, annuncia il suo nuovo EP "Lost & Found", in uscita il 6 giugno.

Foto di Chiara Mazza - Uscirà il prossimo 6 giugno l'EP "Lost & Found" il nuovo progetto musicale di chiamamifaro. Leggi su superguidatv.it

Chiamamifaro: “Scrivo canzoni per perdersi e poi ritrovarsi” - Chiamamifaro ha iniziato il suo nuovo viaggio da una città che, proprio come simbolo, ha una lanterna che per molti fa rima con “casa”. Leggi su ilsecoloxix.it

Chiamamifaro, album Lost & Found: "La felicità va cercata e protetta" - La cerco e cerco di difenderla, quello che c'è dopo varia, lascia sempre dei vuoti, come canto è un colpo di pistola dentro all'anima. Leggi su tg24.sky.it