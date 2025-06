Ambientalisti bloccano il taglio di un albero Aster | Pericolo crollo imminente

più attenta valutazione dei rischi ambientali e della biodiversità locale. La tensione tra esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio arboreo si fa sentire, mentre cittadini e ambientalisti si mobilitano per fermare un intervento che potrebbe essere dannoso. La questione mette in evidenza come spesso la salvaguardia dell'ambiente richieda un delicato equilibrio tra interventi preventivi e rispetto per la natura, lasciando aperto il dibattito su quali azioni siano davvero nel migliore interesse della comunità.

Tensione questa mattina in corso Galliera, nel quartiere di San Fruttuoso, dove è stato temporaneamente bloccato l’abbattimento di un platano da parte di Aster, l'azienda incaricata della manutenzione del verde pubblico. A impedire l'intervento sono stati alcuni attivisti, accorsi dopo una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ambientalisti bloccano il taglio di un albero, Aster: "Pericolo crollo imminente"

