Amazon Castelsangiovanni grazie a Fit-Cisl più conciliazione vita-lavoro

Amazon Castelsangiovanni si distingue per un importante passo avanti nelle relazioni sindacali, grazie all'impegno di FIT-CISL Piacenza e al nuovo accordo siglato il 6 giugno con il management. Questa svolta favorisce una migliore conciliazione tra vita e lavoro per i dipendenti di Amazon MXP5, aprendo la strada a condizioni più eque e sostenibili. Un risultato che testimonia come il dialogo costruttivo possa generare benefici concreti per tutti.

Amazon Castelsangiovanni, svolta nelle relazioni sindacali con ricadute positive per i lavoratori e le lavoratrici. L'incontro del 6 giugno tra i rappresentanti di FIT-CISL Piacenza e il management di Amazon Italia Logistica ha portato ad un accordo per il sito Amazon MXP5. Lo riferisce in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Amazon Castelsangiovanni, grazie a Fit-Cisl più conciliazione vita-lavoro»

