amatori lodi si arrende a trissino in gara 3 della finale serie a1

L’Amatori Lodi, una delle squadre più temute della Serie A1, si è arresa a Trissino in gara 3 della finale, interrompendo la propria striscia vincente al PalaDante. Nonostante un’ottima prestazione e il coraggio mostrato, i biancoblù devono ora affrontare due match-point veneti. Questa sfida ha messo alla prova la loro tenuta mentale: riusciranno a rialzarsi e a rimettere in gioco il titolo? La battaglia è ancora aperta, e tutto può succedere.

L’impresa casalinga di gara-2 non ha ottenuto continuità. Il PalaDante rimane un fortino inviolabile per l’Amatori Lodi, che nonostante un’altra prova di grande livello e carattere si è arresa 2-1 a Trissino nella terza sfida della finale di Serie A1. E ora i veneti hanno a disposizione due match-point per chiudere il discorso Scudetto. La corazzata biancoblù era attesa al varco, per vedere se poteva accusare qualcosa sul piano mentale dopo la sconfitta subita in Lombardia. I giallorossi, invece, sono arrivati in Veneto sulle ali dell’entusiasmo, ma il verdetto del campo è stato ancora una volta negativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net