Amadeus The Cage debutta su Nove col 5.7% di share

platea di appassionati, ma è stato il debutto di "The Cage – Prendi e Scappa" a catturare l’attenzione, registrando il 57% di share. Con un milione di telespettatori, il nuovo game show di Amadeus ha dimostrato di saper conquistare il pubblico, aprendo una stagione di successo per Nove e lasciando spazio alle emozioni della finale di Roland Garros. La serata si è rivelata un mix perfetto di competizione e intrattenimento.

Èandata in onda ieri sera, su Nove, la prima puntata del nuovo game show di Amadeus con Giulia Salemi, " The Cage – Prendi e Scappa ". Sul fronte ascolti, il programma ha totalizzato il 5.7% di share, con un milione di telespettatori che hanno seguito il debutto di questa nuova trasmissione. Fino alle 20:57, Nove ha trasmesso la finale – durata 5 ore e mezzo – del Roland Garros, tra Sinner e Alcaraz. La partita ha tenuto davanti allo schermo una media di 3.612.000 spettatori, valevoli il 27.4% di share: un dato più che rilevante per il canale e un traino straordinario per Amadeus. Amadeus, "The Cage – Prendi e Scappa": dati di ascolto del debutto e confronto con le altre reti.

Buona la prima #TheCage è un programma davvero divertente, nuovo e dinamico!! Giulia e Amadeus sono bravissimi e quindi io gli auguro di fare sempre bene ? Partecipa alla discussione

Molto contenta! Il traino del Tennis ha fatto, il vero test sarà in questi giorni. SPERIAMO tenga perché il format è molto carino, diverso dal solito,Amadeus e Giulia molta sintonia, funziona. E poi finalmente una cosa diversa dal solito quiz statico Quindi mettete s Partecipa alla discussione

