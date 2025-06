Alzheimer la diagnosi arriva prima grazie all’Intelligenza Artificiale | lo studio e i risultati

Grazie all'innovazione di TRACE4AD™, la diagnosi dell'Alzheimer può arrivare molto prima, offrendo nuove speranze a milioni di persone. Questo straordinario strumento di Intelligenza Artificiale, sviluppato da DeepTrace Technologies, rappresenta un passo decisivo nel percorso verso una diagnosi più precoce e accurata. Scopri come questa tecnologia rivoluzionaria sta cambiando il volto della medicina e aprendo nuove prospettive di cura.

Pavia, 9 giugno 2205 – La medicina avanza. Un importante passo in avanti nella diagnosi della malattia di Alzheimer arriva dallo studio multicentrico su TRACE4AD™, un innovativo strumento di Intelligenza Artificiale (AI) sviluppato da 'DeepTrace Technologies', spinoff accademico dello Iuss (Istituto universitario di studi superiori) di Pavia. Lo strumento di AI. Lo strumento di AI è stato progettato per supportare i medici nella stadiazione della patologia, nel definire l 'ipotesi causale di disordini neurocognitivi, e nella previsione della progressione nei soggetti a rischio di demenza da malattia di Alzheimer nei successivi 24 mesi.

