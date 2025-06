Alveare segnalato nel giardino | messa in sicurezza l' area Interviene un apicoltore

Un alveare si è posato inaspettatamente nel cuore di Ferrara, nel tranquillo giardino di via San Romano. La presenza di api ha richiesto un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dei residenti e degli avventori. Grazie all'intervento di un esperto apicoltore, l'area è stata messa in sicurezza e l'alveare adeguatamente gestito, dimostrando come il rispetto per la natura possa integrarsi con la vita urbana.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, un insolito intervento ha interessato il cuore del centro storico di Ferrara. In via San Romano 25, nel giardino adiacente al pubblico esercizio 'L'angolo della piada', è stato segnalato un alveare di api attaccato a un albero, a pochi passi dall'ingresso del.

