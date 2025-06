Altro che goleada…L’Italia batte la Moldavia col fiatone E l’Estonia non ci fa il favore

L’Italia torna a sorridere a Reggio Emilia, superando la Moldavia 2-0 in una sfida intensa e combattuta. Dopo la delusione iniziale contro la Norvegia, gli azzurri dimostrano carattere e determinazione, conquistando i primi tre punti nel cammino verso il Mondiale 2026. Tuttavia, la vittoria, seppur importante, non basta per recuperare terreno in classifica. La gara ci ricorda che il percorso è ancora lungo e tutto può succedere.

L’ Italia a Reggio Emilia supera la Moldavia per 2-0 ed ottiene la prima vittoria nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita contro la Norvegia all’esordio nel Girone I, si riscattano, ma non trovano quella vittoria larga che sarebbe servita per recuperare parecchio terreno in ottica differenza reti generale (primo criterio in caso di arrivo a pari punti) nei confronti della Norvegia, che passa per 0-1 in Estonia e resta in vetta a punteggio pieno. Nel primo tempo, addirittura, sembrano concretizzarsi i fantasmi di una gara all’inseguimento per l’Italia, ma la rete siglata dagli ospiti al 9? grazie a Nicolaescu viene annullata per fuorigioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Altro che goleada…L’Italia batte la Moldavia col fiatone. E l’Estonia non ci fa il favore

