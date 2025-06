All' outlet di Vicolungo arrivano le selezioni per Sanremo giovani

Vieni all'outlet di Vicolungo e vivi una giornata indimenticabile: sabato 14 giugno, dalle 16 alle 18:30, i giovani talenti musicali dai 16 ai 26 anni avranno l’opportunità di partecipare a “Sognando l’Ariston”, le selezioni ufficiali per Sanremo Giovani 2026. Una chance unica per dimostrare il proprio talento e avvicinarsi al sogno di salire sul palco più famoso d’Italia... Non perdere questa occasione eccezionale!

