All' ospedale di Sondrio 50 mila euro per l' acquisto di una tomosintesi mammaria

All’Ospedale di Sondrio, un importante passo avanti nella lotta al tumore al seno: Cancro Primo Aiuto ha consegnato 50 mila euro per l’acquisto di un mammografo 3D di ultima generazione. Questo innovativo strumento rappresenta una svolta nello screening e nella diagnosi precoce, offrendo maggiori possibilità di salvarsi. Con questa donazione, si rafforza l’impegno a garantire cure all’avanguardia e speranze concrete alle donne della nostra regione.

Un altro obiettivo raggiunto per Cancro Primo Aiuto: l'associazione con sede a Monza ha consegnato questa mattina un assegno di 50 mila euro che saranno utilizzati per l'acquisto di una tomosintesi mammaria, cioè di un mammografo 3D di ultima generazione per lo screening del tumore al seno, da. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - All'ospedale di Sondrio 50 mila euro per l'acquisto di una tomosintesi mammaria

