All’ospedale del Valdarno Open Day Emicrania

L’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Arezzo si prepara a partecipare con entusiasmo all’Open Day Emicrania, un evento promosso da Fondazione Onda ETS che coinvolge più di 110 strutture in tutta Italia. Un’occasione imperdibile per conoscere le ultime novità su prevenzione, diagnosi e trattamento delle cefalee, con un focus speciale sull’emicrania, una patologia che colpisce milioni di italiani. Non perdete questa opportunità di prendersi cura del vostro benessere!

Arezzo, 09 giugno 2025 – L’Ospedale Santa Maria alla Gruccia parteciperà all’Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, in programma mercoledì 19 giugno 2025. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, coinvolge oltre 110 Ospedali Bollino Rosa su tutto il territorio nazionale e si propone di offrire consulenze gratuite su prevenzione, diagnosi e trattamento delle cefalee, con un’attenzione particolare all’emicrania, una patologia cronica ancora troppo spesso sottovalutata. Nel presidio valdarnese sarà possibile effettuare visite neurologiche gratuite nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 17:30, presso il Poliambulatorio 1 - stanza 6, livello 2 dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’ospedale del Valdarno Open Day Emicrania

