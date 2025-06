All’iper Puntadiferro c’è una Ferrari costruita con 560mila mattoncini

Nel cuore del centro commerciale Puntadiferro, una meraviglia unica al mondo: una Ferrari a grandezza naturale, realizzata con 560.000 mattoncini Lego da Riccardo Zangelmi, l’unico “Lego Certified Professional” italiano. Questa straordinaria creazione è un tributo al design e all’ingegneria italiana, attirando appassionati e curiosi fino alla fine di agosto. Non perdere l’opportunità di ammirare questa incredibile fusione tra arte e tecnologia!

Il negozio Toys CenterBimbostore dentro il centro commerciale Puntadiferro ospita, fino a fine agosto, una Ferrari a dimensione naturale, in scala 1:1, interamente costruita con i mattoncini Lego. è un vero e proprio capolavoro realizzato da Riccardo Zangelmi, unico "Lego Certified Professional" italiano (così lo definisce una nota di Toys CenterBimbostore). L’opera ("un tributo al design e all’ingegneria italiana") è composta da ben 562.000 mattoncini: è lunga oltre 5 metri, larga oltre 2 e alta 120 centimetri. E sono addirittura 80 i loghi riprodotti fedelmente pezzetto dopo pezzetto. Sono serviti quattro mesi di tempo per realizzarla, 100 ore di progettazione e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All’iper Puntadiferro c’è una Ferrari costruita con 560mila mattoncini

