Allievi del Fiesole trionfano al torneo ' Cs Lebowski' con gol di La Monica

Gli Allievi del Fiesole, guidati da un brillante staff tecnico, hanno conquistato il prestigioso torneo ‘CS Lebowski - Prendiamola come viene’ presso l’impianto La Trave della Uisp. Con determinazione e talento, hanno battuto in finale il Prato per 1-0 grazie al gol decisivo di Samuele La Monica. Questo successo testimonia la crescita e il valore di un gruppo promettente, pronto a scrivere nuove pagine di successo nel mondo del calcio giovanile.

Affermazione di prestigio per gli Allievi del Fiesole, allenati da Giorgio Iannaco, Nicola Scatarzi e Niccolò Baldi che hanno vinto il torneo ' Cs Lebowski - Prendiamola come viene ' presso l'impianto sportivo La Trave della Uisp, ma gestito dal Centro Storico Lebowski. Il Fiesole si è imposto, in finale, per 1-0 sul Prato grazie alla rete di Samuele La Monica. Un torneo che ha visto tante società partecipanti e che segna per questo gruppo di giovani giocatori del Fiesole, uniti da tanti anni, anche il traguardo di un lungo percorso. Da ricordare che due anni fa hanno vinto il campionato provinciale Giovanissimi, in un ciclo durato quattro anni, con grandi soddisfazioni.

