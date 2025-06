All' Hangar Rosso Tiepido viaggio musicale tra batteria chitarra e sax alto con il progetto ' Heartbeat'

All’Hangar Rosso Tiepido, nel cuore della Festa della Musica 2025, si apre un viaggio emozionante tra i suoni di batteria, chitarra e sax alto con il progetto Heartbeat. Un’esperienza coinvolgente e vibrante, firmata dal talentuoso batterista Alessandro Rossi e dai suoi collaboratori Michele Bonifati e Manuel Caliumi. Heartbeat è il nuovo progetto che promette di catturare l’anima dei presenti, facendo vibrare le corde più profonde del nostro spirito musicale.

In occasione della festa della Musica 2025 appuntamento il 21 giugno all'Hangar Rosso Tiepido con Heartbeat: Alessandro Rossi alla batteria, Michele Bonifati alla chitarra e Manuel Caliumi al sax alto. Heartbeat è il nuovo progetto del batterista milanese Alessandro Rossi, un viaggio musicale che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - All'Hangar Rosso Tiepido viaggio musicale tra batteria, chitarra e sax alto con il progetto 'Heartbeat'

In questa notizia si parla di: Heartbeat Hangar Rosso Tiepido

Hangar Rosso Tiepido. Amici della musica, ecco la nuova stagione - Oggi alle 17, presso l’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2 verrà ‘svelata’ al pubblico la nuova stagione degli... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Arpa e chitarra all'Hangar Rosso Tiepido con il duo ClaroScuro - Un nuovo appuntamento musicale è in arrivo domenica 6 aprile alle 17 presso l'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 1420/2) per un nuovo appuntamento della rassegna dei Concerti d'Oggi, ... Leggi su modenatoday.it

Concerti d'oggi: Gabriele Carcano all'Hangar Rosso Tiepido - Si terrà domenica 2 aprile alle ore 20:30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Leggi su modenatoday.it