Allerta caldo nel weekend massime 10 gradi sopra media

Preparatevi a un weekend torrido: l'Italia affronta la prima ondata di grande caldo dell'estate, con massime che raggiungeranno anche 10 gradi sopra la media. Secondo il Centro Meteo Italiano, un vasto promontorio anticiclonico africano porta stabilità e temperature elevate su tutta la penisola. Tuttavia, attenzione alle allerte: nel fine settimana, si prevede un allerta caldo con massime che potrebbero salire ulteriormente. Restate aggiornati per proteggervi al meglio in questi giorni caldi e intensi.

AGI - Prima ondata di grande caldo in arrivo sull'Italia. Secondo il Centro Meteo Italiano, la seconda settimana di giugno inizia con un promontorio anticiclonico di matrice africana in espansione tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, condizioni meteo stabili anche nel nostro Paese e temperature al di sopra delle medie del periodo di almeno 3-4 gradi. Nella seconda parte della settimana l'anticiclone africano tenderà a muoversi verso nord-est investendo anche l'Europa centrale e in parte il Mediterraneo: il weekend sarà segnato da un ulteriore aumento termico, con valori anche di 8-10 gradi sopra media.

