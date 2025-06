Allegri al Milan Conte rimane al Napoli | il risiko degli allenatori

nel frattempo deciso di confermare la fiducia a Luciano Spalletti, che guiderà i partenopei nella prossima stagione. È il grande risiko degli allenatori, un gioco di scacchi dove ogni mossa può cambiare le sorti di club e campionati. Mentre Allegri torna al Milan e Inzaghi si congeda dall'Inter, il calcio italiano si appresta a vivere una stagione ricca di sorprese e sfide avvincenti.

Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’ Inter. Nel pomeriggio del 3 giugno, il tecnico di Piacenza ha comunicato alla società la sua volontà di chiudere il ciclo dopo quattro anni esatti e accettare l’offerta araba dell’Al-Hilal. Pochi giorni prima, il Milan aveva ufficializzato Massimiliano Allegri, che torna sulla panchina dei rossoneri dopo 11 anni: firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Parallelamente, il Napoli ha confermato Antonio Conte anche per la prossima stagione con l’obiettivo di difendere lo Scudetto e puntare anche a far bene in Champions League. La Juventus potrebbe ora confermare Igor Tudor, soprattutto dopo che Gian Piero Gasperini, che ha detto addio all’Atalanta dopo nove anni, ha accettato la proposta della Roma per il dopo-Ranieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Allegri al Milan, Conte rimane al Napoli: il risiko degli allenatori

