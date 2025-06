Alle urne per i referendum affluenza definitiva sotto il 50% | quorum non raggiunto

alle urne per i referendum affluenza definitiva sotto il 50%, il quorum non è stato raggiunto. I dati di ieri, già prevedibili a livello provinciale, regionale e nazionale, confermano ora ufficialmente che nessuno dei cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza ha superato questa soglia fondamentale. Una scelta che riflette le attuali dinamiche politiche e sociali del paese, lasciando molte questioni ancora aperte e in attesa di future decisioni.

I dati di ieri a livello provinciale, regionale e nazionale già lasciavano presagire questo esito, ma ora i numeri lo confermano definitivamente: per nessuno dei cinque referendum abrogativi relativi a lavoro e cittadinanza è stato raggiunto il quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto.

