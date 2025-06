All’asta la prima borsa Birkin creata per Jane Birkin

L’11 luglio 2025, Sotheby’s a Parigi ospiterà un evento unico: l’asta della prima borsa Birkin creata per Jane Birkin. Prima di essere battuta, questa icona di stile sarà esposta a New York e Parigi, offrendo un’occasione irripetibile di ammirare da vicino "The Original Birkin" del 1984, un vero capolavoro di design. Un pezzo di storia del lusso che promette di incantare collezionisti e appassionati di moda di tutto il mondo.

Il 10 luglio 2025 si terrà un’asta da Sotheby’s, a Parigi, dove verrà battuta la prima borsa di Hermès che venne creata per Jane Birkin. Prima dell’asta, il prototipo sarà esposto a New York dal 6 al 12 giugno e poi a Parigi dal 3 al 9 luglio. Si tratta del modello in pelle nera – noto come The Original Birkin – che venne offerto all’attrice in persona nel 1984 ed è caratterizzata da 7 elementi di design unici che la differenziano dalle altre. Diventata sinonimo di status e stile, può essere paragonata al maglione con la pecora nera di Lady Diana. Al momento, però, non è stato comunicato il prezzo di partenza. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - All’asta la prima borsa Birkin creata per Jane Birkin

In questa notizia si parla di: Birkin Asta Prima Borsa

