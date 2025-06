Allarme salmonella negli USA | richiamate 20 milioni di uova decine di contagi in 7 stati

Un allarme che scuote gli Stati Uniti: 20 milioni di uova biologiche richiamate a causa di un focolaio di salmonella, con 79 contagi e 21 ricoveri sparsi in 7 stati. La situazione, ancora sotto controllo, mette in luce l’importanza di controlli rigorosi sulla sicurezza alimentare. Restate aggiornati per scoprire come proteggere voi e le vostre famiglie da rischi insidiosi come questo. Continua a leggere.

Un focolaio di salmonella negli Stati Uniti ha provocato 79 contagi e 21 ricoveri. Il caso è legato a uova biologiche e allevate a terra distribuite in 9 stati. La August Egg Company (con sede in California) ha richiamato 20 milioni di uova. Nessun decesso segnalato, ma l’allerta resta alta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

