Allarme mari le città sprofondano

L’allarmante scenario delle città costiere che affondano a ritmo accelerato sta destando crescente preoccupazione a livello globale. Secondo la ricerca della Nanyang Technological University di Singapore, metropoli come Jakarta, Lagos e Tianjin stanno scomparendo sotto le onde con una velocità impressionante, fino a 43 mm all’anno. Questo processo minaccia non solo il loro patrimonio urbano, ma anche il futuro di milioni di abitanti. È urgente intervenire per invertire questa tendenza e proteggere le nostre città dalle acque inesorabili.

