Allarme incendio a Como | scatta l’intervento dei pompieri ma era solo un pentolino che un anziano ha dimenticato sul fuoco

Un semplice pentolino dimenticato sul fuoco ha scatenato un falso allarme incendio a Como, trasformandosi in un intervento rapido e deciso dei vigili del fuoco. Un denso fumo nero, infatti, può facilmente ingannare e far pensare al peggio, come accaduto questa mattina in via Ambrosoli. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato preoccupazioni inutili, dimostrando quanto sia importante mantenere la calma e verificare sempre le situazioni prima di allarmarsi.

Un denso fumo nero che esce da una finestra può facilmente far pensare a un incendio. E così è stato questa mattina in via Ambrosoli a Como, dove un residente, allarmato da quella coltre scura e poco rassicurante, ha subito allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti rapidamente.

In questa notizia si parla di: Incendio Como Pompieri Allarme

