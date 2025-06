All' Appiani scende in campo la solidarietà

Giovedì 12 giugno, allo stadio Appiani, si accenderà una partita dal cuore grande: solidarietà e solidarietà si uniscono sul campo per un evento speciale. Una sfida tra l’Azienda Ospedale Università di Padova e “Appiani&Friends”, un team di giornalisti e amministratori cittadini, che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di unione e supporto. Non mancate a questa giornata di entusiasmo e generosità, perché insieme possiamo fare la differenza.

Sarà una partita speciale quella che si giocherà giovedì 12 giugno dalle 17 allo stadio Appiani. Si incontreranno infatti una squadra dell’Azienda Ospedale Università di Padova e “Appiani&Friends”, selezione che mette assieme giornalisti e amministratori cittadini, nell’ambito di “INCONTriamoci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - All'Appiani scende in campo la solidarietà

In questa notizia si parla di: Appiani Scende Campo Solidarietà