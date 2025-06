Allagamento a Piazza Kennedy | intervento in corso dei tecnici Alto Calore

Questa mattina ad Avellino, Piazza Kennedy si è trasformata in un fiume a causa di una rottura della condotta idrica. I tecnici di Alto Calore sono già al lavoro per risolvere l’emergenza e ripristinare la situazione. La città si mobilita per minimizzare i disagi e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e dettagli sull’intervento in corso.

Questa mattina, ad Avellino, un grave allagamento ha interessato piazza Kennedy a causa della rottura di una condotta idrica. Il guasto ha provocato la fuoriuscita copiosa di acqua, con conseguente difficoltà alla circolazione e disagi nell’area interessata. Il fatto è avvenuto questa mattina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Allagamento a Piazza Kennedy: intervento in corso dei tecnici Alto Calore

