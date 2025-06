Alla Galleria Borghese i Poemi della terra nera di Wangechi Mutu

Alla Galleria Borghese, si apre un affascinante dialogo tra arte, poesia e mitologia con "Poemi della terra nera" di Wangechi Mutu. L'esposizione, curata da Cloé Perrone e aperta fino al 14 settembre, invita i visitatori a immergersi in un mondo di riflessione sui temi sociali e materiali contemporanei attraverso opere che fondono creatività e profondità . Un'occasione unica per scoprire come l'arte possa essere voce e denuncia, lasciando un'impronta indelebile nell'anima di chi la vive.

Roma, 9 giu. (askanews) - Si intitola "Poemi della terra nera" la mostra dell'artista keniota e americana Wangechi Mutu, alla Galleria Borghese fino al 14 settembre prossimo. Il titolo evoca il profondo significato della pratica di Mutu che tocca poesia e mitologie ma è profondamente ancorata ai contesti sociali e materiali contemporanei. La mostra curata da Cloé Perrone è concepita come un intervento site-specific che si sviluppa nelle sale interne del museo, sulla facciata, nei Giardini Segreti, e sfida la tradizione classica attraverso sospensioni, forme frammentate, nuove mitologie immaginate.

