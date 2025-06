Alla deriva sul Garda | l' esperienza da incubo di un windsurfista

Una domenica tranquilla sul lago di Garda si trasforma in un incubo per un windsurfista, che si è trovato improvvisamente alla deriva in acque insidiose. La sua avventura si è conclusa con un nuovo appello alla prudenza e alla sicurezza in mare. Ma come è finita questa disavventura? Continuiamo a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Brutta disavventura quella che ha avuto per protagonista un windsurfista che si voleva semplicemente godere una domenica sul lago di Garda solcando le onde con la tavola e la vela. L’allarme è stato lanciato intorno alle 10 di ieri, domenica 8 giugno, quando dello sportivo si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Alla deriva sul Garda: l'esperienza da incubo di un windsurfista

In questa notizia si parla di: Garda Windsurfista Deriva Esperienza

