Alice terrà una serie di concerti straordinari con il programma Eri con me I dettagli

Preparati a vivere un’esperienza unica: Alice, in occasione degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato, presenta la sua nuova serie di concerti straordinari, “Eri con me”. Dal 30 maggio al 3 agosto 2025, in location suggestive e prestigiose, sarà accompagnata da importanti ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e i Solisti Aquilani. Un omaggio emozionante che unisce musica e memoria, ecco tutti i dettagli.

Alice terrà una serie di concerti straordinari con il programma Eri con me, accompagnata da importanti ensemble come l 'Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. La speciale ricorrenza degli ottant'anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato questo rinnovato omaggio. Dal 30 Maggio al 3 Agosto 2025, in location prestigiose e suggestive, Alice terrà una serie di concerti straordinari con il programma Eri con me, accompagnata da importanti ensemble come l 'Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Il calendario vede lo spostamento della data di Milano con l'Orchestra Filarmonica Italiana dal 24 giugno al 2 luglio e s i amplia con due nuovi appuntamenti: il 7 luglio a L'AQUILA nell'ambito di Cantieri dell ' immaginario e il 20 luglio a MONTESILVANO (Pescara) per il Montesilvano Jazz Fest.

