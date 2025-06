Alessandra Amoroso in concerto col pancione | inaugura il tour con l’abito in pizzo trasparente

Alessandra Amoroso, protagonista di un debutto emozionante nel suo tour estivo, ha sorpreso tutti con un look audace: un abito in pizzo trasparente e il pancione in mostra. Ma la vera sorpresa è la sua dolce attesa, che rende ogni concerto un momento ancora più speciale e carico di emozioni. La cantante dimostra che la musica e la vita sono un connubio meraviglioso, capace di ispirare e commuovere il suo pubblico. Continua a leggere.

Alessandra Amoroso ha inaugurato il tour estivo. Saranno concerti speciali, perché sul palco non sarà da sola, bensì in due: è infatti in dolce attesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

