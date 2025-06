Aldo Cazzullo e Moni Ovadia ospiti del Ravenna Festival con Il romanzo della Bibbia

Preparati a un viaggio tra storia, musica e spiritualità: sabato 14 giugno alle 21, l’Arena Stadio dei Pini di Ravenna si trasformerà nel palcoscenico di un evento straordinario. Aldo Cazzullo e Moni Ovadia saranno protagonisti di "Il romanzo della Bibbia", un affascinante percorso tra parole e melodie che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza unica e indimenticabile. Non perdere questa occasione per scoprire i segreti di uno dei testi più influenti al mondo.

Ravenna Festival daà appuntamento sabato 14 giugno alle 21 all'Arena stadio dei Pini con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia con "Il romanzo della Bibbia", scritto, diretto e interpretato da Aldo Cazzullo con letture e canti di Moni Ovadia. Al violoncello e al pianoforte Giovanna Famulari, video di Elisa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Aldo Cazzullo e Moni Ovadia ospiti del Ravenna Festival con "Il romanzo della Bibbia"

