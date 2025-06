Alcaraz spiega il segreto della sua vittoria | “Ho giocato con le tre C di mio nonno”

Carlos Alcaraz svela il segreto dietro la sua vittoria: un semplice ma potente motto del nonno, le tre “C” che gli hanno dato forza nei momenti più difficili. Dopo aver conquistato la finale di Roland Garros in rimonta su Jannik Sinner, il campione spagnolo ci ricorda che la tenacia e la determinazione sono le chiavi per superare ogni ostacolo. Scopriamo come queste parole abbiano illuminato il suo cammino verso il trionfo.

Dopo la finale del Roland Garros vinta in rimonta su Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha raccontato come ha fatto a uscire da una situazione disperata e ribaltare il match: ha pensato al motto del nonno e si è detto che non avrebbe mollato mai, mai, mai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Alcaraz Nonno Spiega Segreto

Alcaraz spiega il segreto della sua vittoria: “Ho giocato con le tre C di mio nonno” - Dopo la finale del Roland Garros vinta in rimonta su Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha raccontato come ha fatto a uscire da una situazione disperata e ribaltare ... Leggi su fanpage.it

Il segreto di Alcaraz: un motto tatuato sull'avambraccio - Rappresentano il motto di casa Alcaraz, una frase che il nonno utilizzava come chiosa di ogni discorso importante rivolto alla famiglia. Leggi su tuttosport.com

Alcaraz, Lautaro e Ancelotti: l'importanza del Fattore C - il giorno in cui vinse il primo Master 1000 a Miami così spiegò il suo segreto: «Nei momenti di difficoltà mi ricordo sempre che mio nonno si raccomandava le tre C: cabeza, corazòn y cojones». Leggi su msn.com