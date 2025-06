Alcaraz ha battuto Sinner non il Fisco | quanto intascherà veramente della somma vinta al Roland Garros

Carlos Alcaraz, vincitore di Roland Garros, ha sorpreso molti svelando quanto ha realmente intascato dopo le tasse. A differenza di altri professionisti, il giovane campione spagnolo sceglie di vivere in Spagna, dove l'aliquota fiscale è elevata, ma che rappresenta per lui una scelta di cuore e di principio. Scopriamo insieme come questo influisce sul suo guadagno netto e cosa significa nel panorama tennistico internazionale. Continua a leggere.

Il campione dello Slam francese è sottoposto a un'aliquota molto alta e paga le tasse in Spagna, dove ha scelto di continuare a vivere a differenza di altri tennisti che hanno il centro vitale degli interessi a Monte Carlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

