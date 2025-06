Alcaraz bestia nera di Sinner come Nadal lo era di Federer? L’incredibile dato statistico

Alcaraz emerge come la bestia nera di Sinner, con un sorprendente 8-4 negli scontri diretti, ricordando i duelli tra Nadal e Federer. Come allora, anche ora si profila un dominio che potrebbe plasmare il futuro del tennis. La domanda è: questa serie positiva continuerà o ci sarà un nuovo scossone? La risposta si scrive sul campo.

Con la vittoria in finale al Roland Garros lo spagnolo Carlos Alcaraz si è portato in vantaggio per 8-4 negli scontri diretti ufficiali sul circuito maggiore nei confronti di Jannik Sinner: lo stesso parziale si era verificato in passato nei primi 12 confronti tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’elvetico Roger Federer. Se da una parte Alcaraz ha una striscia positiva aperta di 5 incontri, anche Nadal vinse 5 match consecutivi contro lo svizzero, ma agli albori del loro dualismo, con l’iberico che dall’1-1 si portò sul 6-1. A fine carriera furono 40 gli scontri diretti tra i due, e Nadal chiuse in vantaggio per 24-16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz bestia nera di Sinner come Nadal lo era di Federer? L’incredibile dato statistico

In questa notizia si parla di: Alcaraz Nadal Sinner Federer

Jannik Sinner può frenare la corsa di Carlos Alcaraz alla Tripla Corona: i precedenti di Nadal e Djokovic - Jannik Sinner è pronto a sfidare Carlos Alcaraz nella corsa verso la tripla corona. Solo due leggende, Don Budge e Rod Laver, sono riuscite a conquistare i quattro tornei dello Slam nello stesso anno.

Sembra il revival di una vecchia rivalità in chiave moderna. Al posto di Federer e Nadal, oggi ci sono Alcaraz e Sinner . E per Lorenzo Cazzaniga, giornalista e grande esperto dl tennis il dubbio non esiste... Leggi l'intervista su MOW Partecipa alla discussione

Chi dice che finale Sinner-Alcaraz sia la più spettacolare di sempre dovrebbe rivedere Djokovic vs Nadal – Australian Open 2012, Federer vs Nadal – Wimbledon 2008, Djokovic vs Federer – Wimbledon 2019, Borg vs McEnroe –Wimbledon 1980. Rivoglio Ri Partecipa alla discussione

Alcaraz bestia nera di Sinner come Nadal lo era di Federer? L’incredibile dato statistico - Con la vittoria in finale al Roland Garros lo spagnolo Carlos Alcaraz si è portato in vantaggio per 8- Leggi su oasport.it

Sinner-Alcaraz, scatta il paragone con Federer e Nadal - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno offerto uno spettacolo incredibile sul campo Philippe Chatrier in occasione della finale del Roland Garros. Leggi su msn.com

Wilander: "Ho visto Federer-Nadal giocare finali fantastiche, ma Sinner-Alcaraz... - Mats Wilander ha sempre continuato a seguire il tennis dopo aver appeso la racchetta al chiodo ed è diventato uno degli opinionisti più apprezzati del mondo della televisione. Leggi su tennisworlditalia.com