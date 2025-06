Alberto Cipolla | nuovo album

Alberto Cipolla, talento versatile e innovativo, torna sulla scena con il suo attesissimo nuovo album "Love, Death and Noise". Nato durante il primo lockdown, questo progetto riflette la straordinaria capacità dell’artista di unire mondi musicali diversi—dalla classica all’elettronica—creando un’esperienza sonora unica e coinvolgente. Un viaggio intenso tra emozioni profonde e suoni sperimentali, che dimostra ancora una volta perché Cipolla sia uno dei nomi più originali del panorama musicale internazionale.

Alberto Cipolla, prolifico musicista, compositore e produttore apprezzato per uno stile che va dalla classica all’elettronica – e che ha giĂ all’attivo numerose collaborazioni con grandi artisti della scena musicale e cinematografica italiana e internazionale – presenta Love, Death and Noise – il suo terzo lavoro in studio, fuori ora sulle piattaforme digitali. Concepito durante il primo lockdown da COVID-19, il disco prende forma negli anni intorno al concept dichiarato giĂ nel titolo: l’amore e la morte, e poi il “rumore” inteso come il flusso di pensieri ed emozioni che come esseri umani proviamo quando messi faccia a faccia con queste due forze gigantesche. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: Alberto Cipolla Album Forma

Alberto Cipolla torna con “Love, Death and Noise”: il nuovo album fuori ora - Alberto Cipolla torna con il suo nuovo album, "Love, Death and Noise", disponibile dal 6 giugno 2025 sulle piattaforme digitali.

Alberto Cipolla: nuovo album - Alberto Cipolla, prolifico musicista, compositore e produttore apprezzato per uno stile che va dalla classica all’elettronica, presenta Love, Death and Noise, terzo lavoro in studio, fuori ora sulle p ... Leggi su funweek.it

Biografia Alberto Cipolla - Michael Nyman o Ludovico Einaudi, inizia a prendere forma la cifra stilistica della musica di Cipolla: il pianoforte come sorgente ... Leggi su rockit.it

Alberto Cipolla: Takk è un suggestivo viaggio tra classica ed elettronica - Il nuovo album di Cipolla, il terzo dopo la pubblicazione di Soundtrack For Movies ... Leggi su panorama.it