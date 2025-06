Albero crolla in piazza Maria Adelaide di Savoia | ferito un passante

Milano si risveglia sotto shock dopo un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi: un albero crollato in piazza Maria Adelaide di Savoia, ferendo un passante. Fortuna ha voluto che l’incidente avvenisse di notte, evitando una tragedia durante le ore di punta. Un monito sulla vulnerabilità del nostro patrimonio arboreo urbano e sull’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

Milano, 9 giugno 2025 – Tragedia sfiorata in piazza Maria Adelaide di Savoia, in pieno centro a Milano: nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 giugno una pianta è precipitata a terra, colpendo un passante, un uomo di 54 anni, che solo per un miracolo se l’è cavata con qualche contusione. E il pensiero corre, ovviamente, all’eventualità che un incidente simile fosse accaduto di giorno, quando la piazza, al crocevia fra importanti direttrici nel quartiere di Milano, è sempre molto affollata. La caduta. L’allarme, secondo quanto riportato da Areu nella sua nota riepilogativa dell’incidente, è scattato poco dopo mezzanotte, con l’uscita dei mezzi di soccorso segnalata alle 0. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Albero crolla in piazza Maria Adelaide di Savoia: ferito un passante

