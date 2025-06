Alatri Notte Bianca dello Sport

Alatri si trasforma in un palcoscenico di energia e passione con la Notte Bianca dello Sport, il 13 giugno nel suggestivo centro storico. Un evento imperdibile dedicato a sport, salute, divertimento e socializzazione, che coinvolgerà tutta la comunità in un mix di attività e momenti di convivialità . L’Amministrazione Comunale, guidata dall’assessore Gianni Padovani, è lieta di invitare cittadini e visitatori a vivere un’occasione unica per condividere emozioni e scoprire le eccellenze sportive del territorio.

