Al via le selezioni per il progetto Nonno vigile a Chieti

Sei interessato a fare la differenza nel tuo quartiere? Al via le selezioni per il progetto "Nonno Vigile" a Chieti, un'opportunità unica per contribuire alla sicurezza degli studenti e rafforzare il senso di comunità. In attuazione della delibera del consiglio comunale n. 437 del 2 dicembre 2024, si cercano cittadini motivati pronti a diventare protagonisti del cambiamento. Non perdere questa occasione: unisciti a noi e fai la tua parte!

Sono aperte a Chieti le selezioni per il progetto "Nonno Vigile", un'iniziativa volta a rafforzare la sicurezza degli studenti e a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini. In attuazione della delibera del consiglio comunale n. 437 del 2 dicembre 2024, è stata indetta una selezione.

