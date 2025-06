Al via la settimana della Regione Siciliana all’Expo di Osaka

Al via a Osaka la settimana dedicata alla Sicilia, un evento che celebra l’isola tra arte, tradizioni e bellezze naturali. Dal 8 al 14 giugno, il Padiglione Italia si trasforma in un palcoscenico internazionale per far brillare il patrimonio unico della Sicilia. Un’occasione imperdibile per scoprire l’essenza di un’isola ricca di storia e cultura, pronta a conquistare il mondo con il suo fascino senza tempo. E la magia siciliana è appena iniziata!

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Ha preso il via nel Padiglione Italia la settimana della Regione Siciliana all’Expo di Osaka. Fitto il calendario di iniziative che si è aperto domenica 8 e proseguirà fino al 14 giugno. Tutte con un unico obiettivo: portare l’arte, le tradizioni, le bellezze ambientali, naturalistiche, il patrimonio materiale e immateriale dell’Isola alla ribalta internazionale. Ma non solo: dalla prima giornata di presenza siciliana all’esposizione universale vengono anche messaggi di pace, amicizia e giustizia, in un momento di grandi tensioni e incertezze internazionali. Messaggi che passano dai Pupi siciliani, patrimonio Unesco, o da una Testa di Moro molto particolare, o ancora da un’opera composta da tanti piccoli grani di ceramica: si chiama “Grani di Pace” e unisce la Sicilia e il Giappone ed evoca la pace nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Osaka Settimana Regione Siciliana

All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro” - All’Expo di Osaka, la Settimana del Lazio al Padiglione Italia riunisce cultura, economia e tradizioni della regione, con un ricco programma di eventi, incontri e workshop fino al 24 maggio.

Ambiente: Sicilia protagonista all’Expo di Osaka https://siciliareport.it/regione/ambiente-sicilia-protagonista-allexpo-di-osaka/… via @Sicilia_Report Partecipa alla discussione

La Sicilia incanta l’Expo di Osaka: un video celebra il suo patrimonio naturale https://dedalomultimedia.org/sezioni/natura-e-ambiente/26696-la-sicilia-incanta-l%E2%80%99expo-di-osaka-un-video-celebra-il-suo-patrimonio-naturale.html… #ExpoOsaka2025 Partecipa alla discussione

Al via la settimana della Regione Siciliana all’Expo di Osaka - Ha preso il via nel Padiglione Italia la settimana della Regione Siciliana all'Expo di Osaka. Leggi su msn.com

Fino al 14 giugno la Regione Siciliana all’Expo 2025 di Osaka - Al via la settimana della Regione Siciliana all'Expo di Osaka OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Leggi su italpress.com

Expo Osaka 2025, un video per raccontare il patrimonio naturalistico siciliano - Una Sicilia sorprendente, fuori dai soliti stereotipi e immersa nella potenza silenziosa della sua natura. Leggi su blogsicilia.it