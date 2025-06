Al via il Progetto Ginosa | Archeologia e Paesaggi | incontri conferenze e visite guidate

Un’estate ricca di scoperte e emozioni attende la comunità di Ginosa con il progetto “Ginosa Archeologia e Paesaggi”. Un calendario di incontri, conferenze e visite guidate che celebrano la storia, l’archeologia e la bellezza del territorio, coinvolgendo appassionati e curiosi. In concomitanza con le nuove ricerche al sito di Madonna Dattoli, questa iniziativa promette di riaccendere l’interesse e l’orgoglio locale. Cuore pulsante di cultura e scoperta, il progetto continuerà a sorprendere.

Tarantini Time Quotidiano Un’estate all’insegna della cultura, della storia e dell’archeologia per la comunità a Ginosa. In concomitanza con l’avvio della nuova campagna di ricerche nel sito di c.da Madonna Dattoli, tornano gli Incontri di Cultura, Storia, Archeologia, una serie di eventi seminariali, visite guidate e presentazioni che si terranno presso la Biblioteca di Comunità e in alcuni dei luoghi più significativi del territorio. Cuore dell’iniziativa è il “Progetto Ginosa: Archeologia e Paesaggi’’, diretto da C. Silvio Fioriello del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it