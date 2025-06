Al via i lavori per la rotatoria tra via Fada via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa tutte le modifiche alla viabilità

Al via i lavori per la nuova rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un intervento che rivoluzionerà la viabilità locale. Con l'obiettivo di migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza, le modifiche alla viabilità entreranno in vigore dopo la chiusura delle scuole, minimizzando disagi. Il cantiere, situato in un'area strategica, rappresenta un passo importante per il futuro della mobilità urbana.

Prendono il via òunedì sera i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un progetto che prevede alcune modifiche alla circolazione per consentire i lavori, programmati dopo la chiusura delle scuole. Il cantiere, situato in un'area.

