Al via gli interventi di ripristino della sede stradale in via Antonello da Messina

Al via gli interventi di ripristino della sede stradale in via Antonello da Messina, un intervento atteso da tempo per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità. Lo ha annunciato Alessandro Benincasa, consigliere dell'ottava circoscrizione, attraverso una nota: "Esprimo piena soddisfazione per l’avvio dei lavori - ha detto -. Da troppo tempo questa arteria versava in condizioni critiche, ora finalmente si interviene per restituire dignità e funzionalità a questa importante strada."

